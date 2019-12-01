Claudia Sheinbaum destaca avances del programa Vivienda para el Bienestar durante entrega de casas en Morelia

Claudia Sheinbaum destaca avances del programa Vivienda para el Bienestar durante entrega de casas en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 20:50:45
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Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó los alcances del programa Vivienda para el Bienestar durante la entrega de viviendas realizada este sábado en Morelia, donde aseguró que la estrategia busca facilitar el acceso a un hogar digno para millones de familias mexicanas.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el programa contempla la entrega de vivienda a 1.8 millones de familias que perciben hasta dos salarios mínimos, mediante créditos con condiciones accesibles.

Asimismo, indicó que la estrategia también incluye el otorgamiento de más créditos para familias con ingresos superiores a dos salarios mínimos, apoyos para el mejoramiento de vivienda, la reducción o liquidación de adeudos derivados de créditos considerados impagables y la agilización de los trámites para obtener las escrituras, las cuales serán entregadas de manera gratuita.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que estas acciones forman parte de la política de vivienda impulsada por su administración y sostuvo que los resultados del programa buscan transformar la vida de las familias beneficiarias.

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