Atlético Morelia y Cruz Azul empatan 3-3 en intenso duelo de preparación

Atlético Morelia y Cruz Azul empatan 3-3 en intenso duelo de preparación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 22:57:40
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Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Atlético Morelia y Cruz Azul protagonizaron un partido de preparación que terminó con empate 3-3 la tarde de este sábado en el Estadio Morelos, en un encuentro de cara al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina tomó parte del protagonismo ofensivo con anotaciones de Christian Ebere, Luka Romero y Mateo Levy. Sin embargo, el conjunto michoacano respondió con goles de Orlando Botello y Rubén del Campo, además de un autogol que permitió igualar el marcador.

Ambos equipos generaron oportunidades durante el encuentro y mantuvieron un ritmo intenso, ofreciendo un espectáculo que fue bien recibido por la afición que se dio cita en el inmueble moreliano.

El partido concluyó un par de minutos antes de lo previsto, luego de que existiera riesgo por una posible tormenta eléctrica en la zona. Pese a ello, el empate dejó buenas sensaciones para ambos clubes en esta etapa de preparación rumbo al inicio de la nueva temporada.

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