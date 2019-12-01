Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 15:38:02

Zinapécuaro, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.— Un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida y otro más resultó herido tras una emboscada a balazos contra personal militar que realizaba recorridos de prevención y vigilancia en este municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos castrenses efectuaban labores de seguridad cuando, en determinado momento, fueron atacados por sujetos armados en un punto conocido como El Desvío.

Ante la agresión, los militares repelieron el ataque; sin embargo, uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que su compañero resultó lesionado.

Tras lo ocurrido, se dio parte a las autoridades correspondientes, que iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.