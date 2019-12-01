Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 15:43:44

Jacona, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.— Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en calles de la colonia Nueva España, en este municipio. El homicidio ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos policiacos fueron alertados sobre una agresión con arma de fuego en la calle Manuel Doblado, por lo que se trasladaron al lugar.

Al arribar, los uniformados localizaron a un joven sin vida, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, identificado con las iniciales J. A. M., de 16 años.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.