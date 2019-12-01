El capo Ignacio Rentería por fin pagará por años de terror en Michoacán: de tener una recompensa de 10 millones a pasar 20 años en cárcel 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 17:48:17
Morelia, Mich., a 28 de noviembre de 2025.- En un giro dramático digno de las películas más crudas del crimen organizado, el hombre que alguna vez fue uno de los prófugos más buscados de México —Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”— recibió finalmente su condena. Este 28 de noviembre, un juez federal le impuso 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de “contra la salud”.

De enemigo público a reo condenado

Durante casi una década, “El Cenizo” fue símbolo del poder criminal en amplias regiones de Michoacán, operando para el infame cartel de Los Caballeros Templarios / La Familia Michoacana. 

Su captura había ocurrido en junio de 2017, en un operativo militar en Morelia, Michoacán, junto con uno de sus lugartenientes. Reportes de la época dijeron que “El Cenizo” intentaba reagrupar las operaciones del cártel tras la caída de otros líderes.

Justicia tardó… pero llegó

Con esta sentencia, el Estado mexicano le da un golpe simbólico al crimen organizado: 20 años tras las rejas, recluido ahora en un penal federal de Durango.

Aunque muchos de los crímenes asociados a su gestión —narcotráfico, extorsión, homicidios— nunca se verán del todo esclarecidos, la condena deja claro que su era de impunidad terminó.

