Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:01:07
Morelia, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- El Ejército Mexicano ha enviado a sus tropas de élite a la región de Tierra Caliente, Michoacán, tras desplegar 180 elementos de Fuerzas Especiales apodados “Murciélagos” por su capacidad de operar en la oscuridad para restablecer el orden en la región.

Los elementos de élite se desplegaron en cinco municipios clave para entender la violencia en el estado de Michoacán: Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana.

La llegada de los “Murciélagos” a Michoacán forma parte de un despliegue importante comenzado el pasado 8 de noviembre, que incluye a mil 980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como cinco helicópteros de la Fuerza Aérea.

Dicha tropa se trata de unidades entrenadas para moverse en silencio y operar en condiciones extremas.

En sus filas destacan francotiradores capaces de neutralizar objetivos a larga distancia, especialistas en explosivos, equipos preparados para combates en montaña y soldados que dominan las técnicas de infiltración y exfiltración.

Así mismo, conocen el uso de drones tácticos, sistemas para bloquear aeronaves no tripuladas, vehículos diseñados para detectar y desactivar minas, células contra explosivos y un sistema de videovigilancia en tiempo real.

La misión de los ‘Murciélagos” será desarticular a grupos criminales con presencia en la zona, como lo son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Viagras y Los Blancos de Troya.

