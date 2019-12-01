Ejército evacua a 84 personas por inundaciones en Lázaro Cárdenas tras lluvias

Ejército evacua a 84 personas por inundaciones en Lázaro Cárdenas tras lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 17:32:52
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Personal del 82 Batallón de Infantería auxilió este martes a familias afectadas por las lluvias registradas en el municipio de Lázaro Cárdenas, derivadas del paso del huracán “Rachel”, categoría 1.

Los elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E para apoyar a la población ante los encharcamientos y desbordamientos de canales pluviales registrados en distintos puntos de la región.

Como parte de las labores de auxilio, 84 personas fueron evacuadas y trasladadas a zonas seguras y albergues habilitados para su resguardo. Del total, 49 eran menores de edad y 35 adultos.

Entre las zonas afectadas se encuentran distintos puntos de las colonias Solidaridad, Centro, La Corregidora y Primero de Mayo, así como la avenida Circunvalación, en la tenencia de Las Guacamayas.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar salir de casa si no es necesario. En caso de emergencia, pidieron comunicarse de inmediato al 911.

 

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