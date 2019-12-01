El rugir de una nueva SSP estremece el corazón de Michoacán: Guardia Civil demuestra fortaleza en el desfile más emblemático de la entidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 18:17:20

Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2026.- Primero fue el golpe acompasado de las botas sobre avenida Madero. Después, el rugir de los motores. Arriba, las aeronaves surcaron el cielo de Morelia. Y entre miles de espectadores apareció una de las imágenes más esperadas del desfile del 30 de septiembre: una Guardia Civil equipada con nuevas capacidades tácticas y acompañada por su recién conformado Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

La corporación llegó a la máxima celebración cívica de Morelia con alrededor de 350 elementos, pero también con una historia que contar: la de un proceso de modernización que durante 2026 ha incorporado patrullas, vehículos tácticos, blindaje, armamento, tecnología y especialización policial.

Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante este proceso se encuentra José Antonio Cruz Medina, quien ha colocado entre las prioridades de su gestión el fortalecimiento operativo, la profesionalización y la coordinación de la Guardia Civil con instituciones federales y municipales.

Este miércoles, una parte de esa transformación salió de cuarteles y campos de entrenamiento.

Y desfiló ante Michoacán.

Del proyecto a las calles

La escena de avenida Madero fue la expresión pública de decisiones tomadas durante los meses anteriores.

En enero, Cruz Medina destacó la incorporación de 60 patrullas y dos vehículos tácticos todo terreno y señaló que desde 2025 se habían adquirido 226 unidades. Entonces estableció también el compromiso institucional de utilizar esos recursos de manera responsable y eficiente para las tareas de seguridad pública.

Después vendrían más pasos.

La SSP informó en febrero de la incorporación de 1,069 armas, 800 cámaras corporales, 106 patrullas y cinco vehículos blindados como parte del fortalecimiento de la Guardia Civil.

La apuesta no se limitó al equipo.

Uno de los movimientos más importantes fue la conformación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), concebido para contar con policías seleccionados y especializados para enfrentar escenarios de mayor riesgo.

Sus aspirantes pasaron por evaluaciones médicas, físicas, toxicológicas, psicológicas, teóricas y de control de confianza.

El perfil buscado exigía capacidad para desenvolverse en operaciones urbanas, rurales y aeromóviles.

Meses después, el resultado comenzó a hacerse visible.

Este 30 de septiembre, el GOE apareció sobre avenida Madero.

El GOE se roba las miradas

Entre los contingentes, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales ofrecieron una de las estampas más impactantes de la jornada.

Uniformes tácticos, formación rigurosa y una imagen completamente distinta a la del policía convencional acompañaron su paso por el corazón de Morelia.

No era únicamente una cuestión estética.

Detrás del uniforme se encuentra la decisión institucional de construir una capacidad especializada para operaciones tácticas, reacción inmediata y apoyo ante situaciones de alto riesgo.

Y detrás de esa transformación existe una conducción.

Desde la SSP, Cruz Medina ha insistido durante 2026 en tres componentes: presencia territorial, inteligencia y coordinación interinstitucional.

La nueva unidad especializada encaja precisamente en ese modelo.

Más capacidades para quienes están en primera línea

Otro cambio ocurrió apenas semanas antes del desfile.

La SSP anunció que obtuvo autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para incorporar ametralladoras de distintos calibres destinadas exclusivamente a unidades especializadas de la Guardia Civil.

La autorización fue emitida el 25 de agosto.

El nuevo armamento, de acuerdo con la dependencia, quedará reservado a personal seleccionado, capacitado y certificado y sujeto a la normatividad federal correspondiente.

La finalidad declarada es particularmente concreta: aumentar la capacidad de reacción frente a grupos delictivos que utilizan armamento de alto poder y disminuir los riesgos que enfrentan los propios policías durante operaciones de alta peligrosidad.

La decisión refleja otra de las vertientes impulsadas durante la gestión de Cruz Medina: no solamente exigir resultados a los policías, sino incrementar las herramientas con las que salen a cumplir su misión.

Una Guardia Civil que cambia

Patrullas.

Blindados.

Cámaras corporales.

Armamento especializado.

Capacitación.

Inteligencia.

Y ahora, un Grupo de Operaciones Especiales.

Vistos por separado son adquisiciones, programas y unidades. Juntos muestran la dimensión del proceso de fortalecimiento que atraviesa actualmente la corporación.

Cruz Medina también ha vinculado esa modernización con la dignificación de la carrera policial y con una mayor especialización de los elementos.

El desafío es enorme.

Michoacán posee una geografía compleja, extensas zonas rurales, carreteras estratégicas y regiones donde las corporaciones policiales enfrentan organizaciones criminales con importante capacidad de fuego.

Frente a ese escenario, la estrategia presentada por la SSP apuesta por una Guardia Civil con mayor movilidad, protección, especialización y capacidad de coordinación.

Los resultados también entran en la ecuación

El fortalecimiento material ocurre además en un periodo en el que la SSP ha reportado resultados operativos relevantes.

En su balance correspondiente a agosto de 2026, Cruz Medina informó de 382 personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, así como el aseguramiento de 111 armas de fuego, 3,683 cartuchos y 374 vehículos, entre otros decomisos.

La dependencia informó asimismo que agosto registró 68 víctimas de homicidio doloso, dato que presentó como el registro mensual más bajo en la entidad desde 2015.

Es importante dimensionar correctamente esas cifras: los resultados de seguridad pública dependen de múltiples instituciones y factores y no pueden atribuirse exclusivamente a una persona o corporación.

Pero los datos permiten entender el contexto operativo en el que se produce la transformación de la Guardia Civil.

La propia estrategia que encabeza Cruz Medina descansa en el trabajo conjunto con Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía estatal, policías municipales y otras instituciones.

350 uniformes sobre Madero

Y entonces llegó el 30 de septiembre.

La teoría se convirtió en imagen.

Aproximadamente 350 integrantes de la Guardia Civil avanzaron por una avenida Madero abarrotada para conmemorar el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

La magnitud del desfile fue considerable: el parte oficial contabilizó miles de participantes, centenares de caballos y vehículos, binomios caninos y aeronaves.

Dentro de ese enorme mosaico apareció la Guardia Civil.

Unidades terrestres avanzando.

Personal especializado marchando.

Aeronaves en el cielo.

Y el GOE haciendo una de sus primeras grandes apariciones públicas.

La huella de una transformación

Para José Antonio Cruz Medina, el desfile tuvo también una lectura institucional.

Porque buena parte de lo mostrado sobre avenida Madero corresponde a capacidades incorporadas o fortalecidas durante el periodo en que ha encabezado la Secretaría de Seguridad Pública.

No apareció únicamente una corporación formada para la fotografía oficial.

Aparecieron patrullas que después regresarán a carretera.

Blindados destinados a operaciones de mayor riesgo.

Equipamiento que volverá a las regiones.

Policías que, terminado el desfile, regresarán a sus destacamentos.

Y una unidad especializada que tendrá que demostrar en operaciones reales el nivel de preparación exhibido ceremonialmente este miércoles.

Ese será, finalmente, el examen verdadero de la modernización emprendida.

Cuando retumbó Madero

Por unos minutos, sin embargo, todo quedó concentrado en una sola avenida.

Las botas golpearon el pavimento.

Los motores rompieron el murmullo de la multitud.

Los helicópteros cruzaron sobre las torres y la cantera de Morelia.

Y allí, frente a miles de personas, avanzó una Guardia Civil distinta a la de años anteriores.

Más equipada.

Más especializada.

Con nuevas capacidades.

Con un Grupo de Operaciones Especiales recién incorporado a su estructura y una estrategia que busca combinar presencia territorial, inteligencia, tecnología y coordinación.

La estampa del 30 de septiembre dejó así algo más que las fotografías tradicionales de un desfile.

Dejó una imagen del momento que atraviesa la institución bajo la conducción de José Antonio Cruz Medina: una corporación en proceso de transformación que salió a avenida Madero para mostrar lo construido y que ahora enfrenta el desafío mucho mayor de convertir esas capacidades en seguridad cotidiana para los michoacanos.

Porque cuando terminó el desfile, cesaron los aplausos y las calles comenzaron a vaciarse, quedó la parte más importante.

Los vehículos volvieron al servicio.

Los policías regresaron a sus posiciones.

Y la Guardia Civil volvió a las calles.