Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan contra Calderón; vandalizan su estatua en Los Pinos

Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan contra Calderón; vandalizan su estatua en Los Pinos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 14:53:50
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Ciudad de México, a 30 de septiembre 2026.- Ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) se manifestaron en la Ciudad de México, en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Los inconformes se apersonaron frente al Hotel Marquis Reforma para protestar contra la participación del ex mandatario mexicano en el Foro América Libre 2026.

Los manifestantes acusaron al ex jefe del Ejecutivo federal de ser quien ordenó la extinción y liquidación de la compañía en octubre de 2009, lo que dejó a 44 mil personas sin empleo.

Luego de intentar impedir la entrada del político panista al recinto, situación que no consiguieron, se mantuvieron a las afueras del hotel desde donde gritaban consignas contra el ex presidente.

Momentos después se movilizaron a la antigua residencia presidencial de Los Pinos, ubicada en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en donde, sobre el llamado Paseo de los Presidentes, derribaron y decapitaron con una placa de concreto la estatua de Calderón Hinojosa, según imágenes capturadas y compartidas por Milenio.

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