Abren la Barra del Tigre para reducir riesgo de inundaciones en Playa Azul y El Habillal de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 15:59:32

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 30 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de evitar que el acumulamiento de agua genere mayores afectaciones, fue abierta la Barra del Tigre ante las intensas lluvias que se han registrado en la región de la Costa de Michoacán por el paso del huracaán categoría 1 "Rachel".

Las labores se realizaron con apoyo de maquinaria trasladada hasta el sitio por el jefe de Tenencia y Noé Antúnez, coordinador de Salvavidas de Playa Azul, quienes participaron en los trabajos para habilitar un cauce que permita el desfogue natural del agua.

La apertura busca disminuir los niveles de agua acumulada y reducir el riesgo de inundaciones en las comunidades de Playa Azul y El Habillal, donde las precipitaciones continúan presentándose.

Con esta medida preventiva se pretende disminuir posibles afectaciones a las familias y habitantes de las zonas cercanas, mientras se mantiene vigilancia ante la evolución de las condiciones meteorológicas.