Sentencian a intendente de plantel educativo responsable de abuso sexual

Apatzingán, Michoacán, a 30 de septiembre 2026.- Mediante la figura jurídica de Procedimiento Abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 3 años y 4 meses de prisión en contra de Rigoberto “N”, responsable en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de un estudiante de un plantel de nivel medio superior donde el sentenciado laboraba como intendente.

Sobre el particular se informó que el 28 de mayo de 2024, la víctima ingresó a un aula para recoger sus pertenencias, momento en el que Rigoberto “N” aprovechó la situación para realizarle tocamientos e intentar sujetarlo contra su voluntad.

Tras la denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público, se integró la investigación correspondiente y condujo al responsable ante el Juez de Control, quien en su oportunidad dictó auto de vinculación a proceso.

Una vez acreditados los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Fiscalía solicitó la apertura de un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el órgano jurisdiccional dictó sentencia de 3 años y 4 meses de prisión contra Rigoberto “N”, así como la condena al pago de la reparación del daño.