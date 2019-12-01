Logran recuperación de más de 2.4 millones de pesos a favor del municipio de Tanhuato, Michoacán 

Logran recuperación de más de 2.4 millones de pesos a favor del municipio de Tanhuato, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 14:55:43
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Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre 2026.- Autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informa que, como resultado de las investigaciones realizadas, se logró la recuperación de 2 millones 400 mil 515 pesos, recursos que fueron reintegrados al Ayuntamiento de Tanhuato.

Sobre el particular se informó que la recuperación y restitución de este monto se concretó como parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía para atender afectaciones al patrimonio público y garantizar, conforme a los mecanismos establecidos por la ley, la reparación correspondiente.

El monto recuperado fue entregado a favor del municipio, con lo que se concretó su reintegro al patrimonio municipal.

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