Morena, Verde Ecologista y PT fijan postura rumbo a las elecciones de 2026-2027; omiten hablar de inseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:12:02

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- La legalidad electoral, la vigilancia de los comicios y la participación ciudadana fueron los ejes de los posicionamientos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. Ninguno de sus representantes hizo referencia a la inseguridad.

Las posturas fueron expresadas durante la Sesión de Instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán.

Ana Laura Cedeño Huape, representante del PVEM, afirmó que su partido refrenda su compromiso con la democracia y sostuvo que “las elecciones no se ganan en la retórica, se ganan en la calle”. Llamó a que la contienda se centre en las propuestas y las soluciones, y a que prevalezca la voluntad ciudadana.

El representante de Morena ante el INE, Sinue León Jiménez, expresó que su partido respetará las reglas electorales, hará valer sus observaciones por las vías institucionales y vigilará la protección de los derechos político-electorales. También señaló que la autoridad debe conducir el proceso con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En tanto, Jorge Manuel Portes Lara, representante del PT, dijo que su partido vigilará la aplicación de las leyes electorales y pidió al INE una actuación firme, oportuna y transparente. Además, llamó a prevenir y combatir cualquier intervención extranjera indebida que, afirmó, pudiera condicionar la voluntad popular o poner en riesgo la vida democrática del país.

Portes Lara también se refirió a la participación de mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos, juventudes, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y migrantes. Sostuvo que la violencia política contra las mujeres requiere prevención, atención y sanción.