Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 09:40:10

Culiacán, Sinaloa, 28 de octubre del 2025.– Elementos del Ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, realizaron un operativo en una sindicatura de Sinaloa que derivó en el aseguramiento de armas, equipo táctico, vehículos y la detención de varias personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las acciones se llevaron a cabo durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona, como parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad en la entidad.

Entre lo incautado se encuentran seis armas largas, una ametralladora, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos, equipo táctico y siete vehículos.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

La Sedena precisó que el operativo se realizó con estricto apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar el orden y la paz pública en Sinaloa.

El estado enfrenta una ola de violencia desde septiembre de 2024, derivada de la disputa entre los grupos criminales de Los Mayos y Los Chapitos, tras las detenciones en Nuevo México, Estados Unidos, de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurridas el 25 de julio de ese año.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró recientemente ante diputados que la pacificación de Sinaloa es una de las prioridades del Gobierno de México.

“Sinaloa es una prioridad no solo para el Gabinete de Seguridad, sino porque es una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum”.