Prohibida la venta de alcohol en negocios aledaños a panteones municipales de Morelia, durante Día de Muertos: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:01:53
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2024.- Con el propósito de garantizar el orden durante las festividades de Día de Muertos en los panteones municipales, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que la venta de bebidas alcohólicas en zonas aledañas a los cementerios estará prohibida los días 1 y 2 de noviembre.

El encargado de la política interna del municipio, comentó que esta medida busca inhibir el consumo de alcohol dentro de los panteones municipales, ya que algunas personas adquieren estas bebidas en establecimientos cercanos, y luego pretenden ingresar con ellos, alterando el orden al interior de los camposantos, donde las familias se reúnen para visitar a sus seres queridos.

Yankel Benítez, mencionó que esta prohibición aplica a tiendas de abarrotes, vinaterías, supermercados, y en general cualquier establecimiento que cuente con licencia tipo C y que se ubique en un perímetro de 200 metros de alguno de los tres panteones municipales que existen en la ciudad.

Agregó que los negocios ya fueron notificados, por lo que existe plena de disposición a sumarse al orden y seguridad en esta gran tradición que reúne a miles de personas en torno a le memoria de aquellos que adelantaron su camino.

