Caen 4 presuntos extorsionadores en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 11:19:16
Centro, Tabasco, a 28 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal detuvo en el municipio de Centro, Tabasco, a cuatro presuntos miembros de una célula delictiva dedicada a la extorsión.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch a través de una publicación en sus redes sociales, en la que agregó que a los sospechosos se les aseguró un total de cuatro armas largas, equipo táctico y drogas.

Asimismo, indicó que las detenciones se llevaron a cabo durante un recorrido de vigilancia en el municipio citado, en el cual, los agentes  observaron a cuatro personas con actividad inusual y, al aproximarse, se percataron que portaban armas largas, por lo que les marcaron el alto para llevar a cabo para una revisión más detallada.

Cabe señalar que, de acuerdo con trabajos de investigación, a dichas personas se les relaciona con actividades de cobro de piso y extorsión en la región.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad tabasqueña para combatir a la delincuencia organizada, inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de las familias en el estado”, apuntó el funcionario federal.

