Pemex perdió más de 45 mil mdp en primeros nueve meses del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 11:47:09

Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 45 mil 55 millones de pesos en los primeros nueve meses del 2025, es decir, nueve veces menos que en el mismo periodo del 2024, cuando las pérdidas alcanzaron los 430 mil 103 millones de pesos.

Según un informe de la empresa productiva propiedad del Estado, perdió 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre, también por debajo de las pérdidas del mismo periodo de 2024, que se elevaron a 161 mil 335 millones de pesos.

Además, durante el tercer trimestre del presente año, la producción promedio de hidrocarburos líquidos de Pemex se situó en 1.65 millones de barriles diarios.

En ese sentido, el director general, Víctor Rodríguez Padilla calificó como “un hito para comprender costos y esfuerzos” los recientes cambios legales que simplificaron su estructura corporativa.

De igual forma, celebró la simplificación de su régimen fiscal lo cual, dijo, “dio certidumbre a las finanzas de la empresa” y confió en que ello permita seguir contribuyendo a las finanzas del país “de manera eficiente y transparente”.

Por otra parte, el funcionario federal recordó que Pemex presentó en agosto su Plan Estratégico 2025-2035, orientado a mejorar las condiciones operativas y financieras de la petrolera, alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo.