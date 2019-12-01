Brutal ataque en Iztapalapa: golpean y prenden fuego a mariachis tras ser contratados para una fiesta

Ciudad de México, 28 de octubre del 2025.- En lo que debió ser una más de sus presentaciones, la noche se convirtió en pesadilla para seis mariachis de la Ciudad de México, quienes fueron privados de la libertad, golpeados y quemados por integrantes de una familia que los contrató para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Fue el pasado domingo cuando seis músicos, de entre 22 y 35 años, fueron contratados para cantar y tocar canciones populares mexicanas en un convivio, sin embargo, al terminar su servicio, fueron víctimas de agresiones por parte de la familia anfitriona de la fiesta.

Los mariachis sufrieron incluso quemaduras dentro de la violencia efectuada en su contra, para después ser secuestrados y obligados a subir a una camioneta, que los abandonó horas más tarde en la colonia Narciso Mendoza de la alcaldía Tlalpan.

Al llegar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a un hombre de 35 y otro de 31 años de edad, con quemaduras en el 80 por ciento y el 25 % del cuerpo, respectivamente.

Los otros músicos, de 31, 27 y 22 años, resultaron con lesiones por los golpes, así como una persona más, que se presumen, era menor de edad.

Tras los hechos, autoridades con apoyo de las cámaras del C2 Norte lograron ubicar el vehículo —con placas del Edomex— en la avenida Canal de Tezontle, alcaldía Iztacalco.

Como resultado, se logró la detención de cinco hombres de 43,35,17,16 y 14 años, a quienes se les halló un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, así como 11 identificaciones personales, entre ellas, una de una institución de Procuración de Justicia.