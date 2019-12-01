Vinculado a proceso presunto abusador sexual de dos niños en Maravatío, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 11:42:30

Zitácuaro, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a Alejandro “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual en agravio de dos niños, cometido en Maravatío, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación establecen que desde agosto de 2023, Alejandro “N” aprovechaba cuando los niños iban a visitar a su abuela para convencerlos de ir a su casa, donde los agredía sexualmente.

De estos hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Publico, que dio incio con las actuaciones, logrando establecer la posible participación de Alejandro “N” en el delito de abuso sexual.

Tras obtener una orden de aprehensión, el agresor fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control que, tras analizar los datos de prueba presentados, emitió auto de vinculación a proceso.

Alejandro “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa, en tanto que fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.