Se exhibe funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en show de Franco Escamilla; no sabe cuales son sus funciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 11:40:22
Tepic, Nayarit, a 28 de octubre de 2025.- Un video del comediante Franco Escamilla se volvió tendencia en redes sociales luego de que durante su show “1995”, realizado en Tepic, Nayarit, una asistente identificada como Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, protagonizara un momento que generó polémica en el colectivo social mexicano.

Durante la dinámica de preguntas que acostumbra el comediante, Escamilla le pidió a la joven que explicara a qué se dedicaba en su trabajo. Montaño, visiblemente nerviosa, respondió:

“Me la paso bien… tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando”, lo que desató risas en el público y posteriormente críticas en redes sociales.

Ante los comentarios, la funcionaria respondió a través de sus redes:

“A un show de comedia se va a relajarse. En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio”.

Montaño, de 30 años, originaria de Tepic, vive en Puerto Vallarta desde hace 14 años y se desempeña como auxiliar en el Ayuntamiento. Es sobrina del sindicalista Ramón Ruelas Hernández, político del Partido Verde y excandidato a la presidencia municipal vallartense.

En redes sociales, comparte contenido de viajes y actividades del gobierno local, además de contar con más de 5 mil seguidores en TikTok y mil 800 en Instagram.

Noventa Grados
