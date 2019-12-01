Encuentran partes humanas en Indaparapeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 11:46:48
Indaparapeo, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- El cuerpo en partes de una persona fue localizado en un paraje de la carretera Los Naranjos-Calada de Agua, en el municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo desmembrado de una persona en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo desmembrado de un hombre el cual estaba en huerto en cobijas y bolsas de plástico, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

