Implementará la Policía Morelia operativo especial por Día de Muertos

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Con la presencia de 200 agentes más el personal habitual de vigilancia, la Policía Morelia desplegará un operativo especial de seguridad y vialidad los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con motivo de las festividades de Día de Muertos, ello con la finalidad de garantizar el orden, la tranquilidad y la movilidad de las y los visitantes en los principales panteones y zonas de alta afluencia de la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que para dicho operativo, se dispondrá de un estado de fuerza de 200 agentes, que se sumarán al personal que de manera habitual realiza labores de vigilancia en el municipio, con el propósito de mantener presencia policial permanente y preventiva en cada punto designado.

Las y los oficiales estarán distribuidos en los siguientes panteones: Civil Municipal, Municipal Anexo de El Vergel, El Vergel, Jardines de la Concordia, Gayosso, y El Durazno; así como en los panteones ubicados en las tenencias de Santa María de Guido, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, San José de las Torres, La Mintzita, San Nicolás Obispo, Tacícuaro, Capula, Cuto de la Esperanza, Teremendo de los Reyes, Chiquimitío, Tiripetío, Atapaneo y Atécuaro.

De manera adicional, se implementará un operativo especial de vialidad y de Policía Turística en el primer cuadro de la ciudad, con el fin de facilitar la movilidad de peatones y automovilistas, así como brindar orientación y apoyo a los turistas que acudan a disfrutar las actividades culturales preparadas en el Centro Histórico. Asimismo, se mantiene activa la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.