Ultiman a individuo en la colonia Trasierra de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:01:03

Jacona, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Tirado boca abajo y sobre la banqueta quedo un masculino luego de ser asesinado a balazos, al momento el occiso esta en calidad de desconocido.

Lo anterior se registró a las 05:45 horas de este martes en la calle Estado de Hidalgo de la colonia Trasierra área que fue resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno.

Paramédicos de Rescate confirmaron la muerte del masculino, el cual vestía chamarra gris, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos, mismo que traía una mochila negra.

Peritos Especializados en la Escena del crimen con el apoyo de Policías Ministeriales y el Ministerio Público se encargaron de realizar lo conducente para iniciar la carpeta de investigación.

Por último el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado más tarde.