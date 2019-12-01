Dotarán de cámaras solapa a elementos de la Guardia Civil; más de 800 blindarán actuar de la policía en Michoacán

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Con dispositivos que cuentan con sistema de geolocalización y conexión directa al C5, y con la finalidad de garantizar una labor policial íntegra y transparente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adquirió más de 800 cámaras de solapa o bodycams, las cuales serán utilizadas por los elementos operativos de la corporación para fortalecer la confianza ciudadana.

Sobre el particular se informó que dichas cámaras corporales están diseñadas para el uso rudo en las labores operativas, en condiciones de lluvia, polvo, calor y movilizaciones nocturnas; y a su vez pueden grabar en alta definición hasta 12 horas continuas.

De igual forma cuentan con un sistema de geolocalización en tiempo real y con conexión directa al C5 Michoacán, esto a fin de garantizar el buen ejercicio de los trabajos de los agentes policiales y atender emergencias de manera inmediata.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de Michoacán realizó las gestiones pertinentes a favor del desarrollo y la dignificación del trabajo de los elementos de la Guardia Civil en la entidad.