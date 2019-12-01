Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:36:38

Monterrey, Nuevo León, a 12 de septiembre de 2025.- En Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que dos sujetos, los cuales fueron señalados como generadores de violencia, fueron detenidos. Tras la detención, se informó que los dos tenían en su poder armas de uso exclusivo del Ejército.

Elementos de la Fuerza Civil informaron que, tras un despliegue táctico realizado en el municipio de Linares, se logró capturar a los dos presuntos, ya que ellos iban a bordo de una camioneta Ford F-150, con placas de Texas, Estados Unidos, la cual llevaban buscando en las últimas semanas.

Los detenidos fueron identificados como Rolando “N” de 33 años de edad, y Juan “N” de 29 años, los cuales portaban un arma corta, con cinco tiros, dos armas largas, seis cargadores con 30 balas cada uno, una fornitura, dos radios de frecuencia y un chaleco balístico con tres portacargadores, todo esto siendo decomisado por los elementos.

“Los sospechosos ya eran buscados por las autoridades, ya que se presume forman parte de un grupo delictivo con presencia internacional, en el cual colaboran como generadores de violencia”, informó la dependencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el cual determinara la situación jurídica de ambos conforme a la ley.