Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades

Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:36:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 12 de septiembre de 2025.- En Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que dos sujetos, los cuales fueron señalados como generadores de violencia, fueron detenidos. Tras la detención, se informó que los dos tenían en su poder armas de uso exclusivo del Ejército.

Elementos de la Fuerza Civil informaron que, tras un despliegue táctico realizado en el municipio de Linares, se logró capturar a los dos presuntos, ya que ellos iban a bordo de una camioneta Ford F-150, con placas de Texas, Estados Unidos, la cual llevaban buscando en las últimas semanas.

Los detenidos fueron identificados como Rolando “N” de 33 años de edad, y Juan “N” de 29 años, los cuales portaban un arma corta, con cinco tiros, dos armas largas, seis cargadores con 30 balas cada uno, una fornitura, dos radios de frecuencia y un chaleco balístico con tres portacargadores, todo esto siendo decomisado por los elementos.

“Los sospechosos ya eran buscados por las autoridades, ya que se presume forman parte de un grupo delictivo con presencia internacional, en el cual colaboran como generadores de violencia”, informó la dependencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el cual determinara la situación jurídica de ambos conforme a la ley.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Más información de la categoria
Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Con la Cuarta Transformación, México es uno de los países menos desiguales del continente: Claudia Sheinbaum
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Comentarios