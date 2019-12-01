Dos mujeres heridas tras ser arrolladas durante desfile en Moroleón, Guanajuato

Dos mujeres heridas tras ser arrolladas durante desfile en Moroleón, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 07:18:25
Moroleón, Guanajuato, a 1 de noviembre 2025.– Dos mujeres resultaron heridas y un poste quedó derribado como saldo de un accidente ocurrido durante el desfile cívico en la calle Morelos, en pleno centro de Moroleón, luego de que un conductor ingresara a la zona restringida y arrollara a varios espectadores.

De acuerdo con testigos, el vehículo avanzaba a baja velocidad, pero una falla en el volante provocó que el conductor perdiera el control y se proyectara hacia la banqueta, donde se encontraban asistentes observando el recorrido. El impacto también causó la caída de un poste, generando momentos de pánico entre los presentes.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente para brindar auxilio a las víctimas y asegurar el área, mientras los paramédicos trasladaron a las lesionadas a un hospital cercano para su atención médica.

El desfile fue suspendido momentáneamente mientras las autoridades realizaron las maniobras de rescate y levantaron el vehículo involucrado. Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad de las heridas ni si el conductor enfrentará sanciones, en tanto se lleva a cabo la investigación correspondiente.

