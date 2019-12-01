Choque vehicular en la autopista de Occidente, deja un muerto y cuatro heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 09:02:14
Maravatío, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Un saldo de una persona muerta y cuatro heridas fue el que dejó el choque entre varios vehículos, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente), a la altura del municipio de Maravatío, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertado de que a la altura del kilómetro 165+400 de la referida carretera se había registrado un choque múltiple.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de distintas corporaciones de auxilio quienes atendieron a cuatro personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo para los efectos de ley, mientras que los agentes de la GN se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

