Chocan dos aviones en aeropuerto de Nueva York; no se reportan lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 22:20:46
Nueva York, Estados Unidos, a 31 de octubre de 2025.- Dos aviones de United Airlines, chocaron en el aeropuerto LaGuardia, el cual está ubicado en Nueva York.

De acuerdo a información de un portavoz de United Airlines a CBS Nueva York, un avión estaba entrando en su puerta de llegada cuando rozó la cola de otro.

Además indicó que afortunadamente ningún pasajero de ambos vuelos resultó herido, por lo que pudieron bajar con normalidad.

“Todos sentimos un golpe durante el rodaje hacia la pista, pero no supimos que era otro avión hasta que el capitán lo dijo”, expresó un pasajero.

 

 


 

Noventa Grados
