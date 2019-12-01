Cae en Tijuana presunto jefe de célula delictiva de los Beltrán Leyva

Cae en Tijuana presunto jefe de célula delictiva de los Beltrán Leyva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 07:48:24
Tijuana, Baja California, a 1 de noviembre 2025.- Personal de Seguridad federal capturó a Saúl “N”, identificado como jefe de una célula delictiva de ‘Los Beltrán Leyva’.

Según información oficial, la detención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, mientras el objetivo prioritario era acompañado de otra persona.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad Federal detalló que durante el operativo aseguró armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble en el que ambos se encontraban.

De acuerdo con los primeros reportes, Saúl “N” estaría relacionado con actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, por lo que su captura representa un golpe importante contra las estructuras criminales que operan en la región fronteriza.

