Aparatoso accidente en Paseo Constituyentes, deja al menos una persona herida 

Aparatoso accidente en Paseo Constituyentes, deja al menos una persona herida 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 08:15:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 1 de noviembre 2025.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida Paseo Constituyentes, en donde se reportó un fuerte accidente, que dejó como saldo a una persona herida.

Fue a la altura de Plaza Constituyentes, en donde el vehículo perdió el control, posteriormente, se impactó contra un poste, quedando el auto con severos daños materiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizó personal de Protección Civil de Corregidora, quienes al llegar, realizaron la valoración y traslado de una persona al hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por parte de elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Ultiman a mujer en Hidalgo, Michoacán
Choque vehicular en la autopista de Occidente, deja un muerto y cuatro heridos
Cancelan fiesta clandestina en Santa María Insurgentes; se esperaban 3 mil asistentes
Más información de la categoria
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Cae en Tijuana presunto jefe de célula delictiva de los Beltrán Leyva
Bajo la mirada de Fanny Arreola, convierten el Teatro del Pueblo en negocio de decenas de miles de pesos rentando sillas, en la mayor fiesta de Apatzingán, Michoacán 
Chocan dos aviones en aeropuerto de Nueva York; no se reportan lesionados
Comentarios