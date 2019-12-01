Aparatoso accidente en Paseo Constituyentes, deja al menos una persona herida 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 08:15:24

Corregidora, Querétaro, a 1 de noviembre 2025.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida Paseo Constituyentes, en donde se reportó un fuerte accidente, que dejó como saldo a una persona herida.

Fue a la altura de Plaza Constituyentes, en donde el vehículo perdió el control, posteriormente, se impactó contra un poste, quedando el auto con severos daños materiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizó personal de Protección Civil de Corregidora, quienes al llegar, realizaron la valoración y traslado de una persona al hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por parte de elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.