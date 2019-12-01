Cancelan fiesta clandestina en Santa María Insurgentes; se esperaban 3 mil asistentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 08:18:02

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México clausuró una fiesta clandestina que se realizaría en un inmueble de la colonia Santa María Insurgentes ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la cual se esperaba que hubiera hasta 3 mil asistentes.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue encabezado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (Secgob), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Programa Auxilio Escolar, quienes implementaron las acciones necesarias para evitar el desarrollo del evento.

Según las autoridades capitalinas, la fiesta fue convocada a través de redes sociales como una celebración de Halloween, en la que presuntamente se permitiría el consumo de alcohol por parte de menores de edad.

Además, se dio a conocer que el inmueble, ubicado en el número 187 de la calle Azahares, esquina con Pino, no contaba con medidas de protección civil ni con los permisos requeridos para realizar un evento masivo.

Por lo anterior, el Invea implementó medidas cautelares para impedir nuevas fiestas clandestinas en el lugar.

Durante la inspección, personal operativo y de seguridad observó la llegada de vehículos con equipo de sonido, iluminación y mobiliario, así como un tráiler con una planta de luz, un automóvil con maletines identificados con el logo “Crew Lighting”, y una camioneta vinculada a la empresa Intershow, especializada en audio y video para eventos.