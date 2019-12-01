Ultiman a mujer en Hidalgo, Michoacán

Ultiman a mujer en Hidalgo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 10:17:05
Hidalgo, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos se localizó en un paraje de la carretera Ciudad Hidalgo-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, en las inmediaciones de la tenencia de Huajumbaro, estaba tirado el cuerpo sin vida de una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

