Dos hombres ultimados en ataques armados registrados en distintos puntos de Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 11:55:09

Irapuato, Guanajuato, a 26 de agosto 2025.- La noche del lunes, dos ataques armados ocurridos en colonias diferentes del municipio dejaron como saldo dos hombres sin vida, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El primer hecho se registró en la colonia Ucopi, en la esquina de las calles Guadalupe Sandoval y Revolución. Según testigos, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra un hombre identificado como José, de aproximadamente 50 años, conocido en la zona como “El Pantera”.

Paramédicos acudieron para brindarle auxilio, sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, el hombre falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un hospital. La zona fue acordonada para que peritos de la Fiscalía llevaran a cabo el levantamiento de indicios. Vecinos señalaron que la víctima contaba con antecedentes de ingresos a separos por faltas administrativas.

Minutos más tarde, otro ataque se registró en la colonia Miguel Hidalgo, sobre la calle Irapuato. Al arribar los cuerpos de emergencia, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Se trataba de un hombre identificado como José, de 23 años, quien recientemente había salido de prisión por el delito de robo. De acuerdo con fuentes oficiales, acumulaba alrededor de 12 ingresos previos relacionados con consumo de drogas, intento de robo y portación de arma de fuego.

En ambos ataques, los responsables huyeron en motocicletas, lo que derivó en un operativo de búsqueda implementado por las autoridades, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna relación entre ambos crímenes.