Dos hombres fueron baleados al resistirse a un robo en Macro Plaza Estadio, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 20:35:06
Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego al resistirse a un intento de asalto en el estacionamiento de Macro Plaza Estadio, en la zona norte de Morelia.

El hospital particular al que acudieron informó a la Fiscalía General del Estado sobre el ingreso de Benjamín M, de 39 años de edad y Jorge Alberto F., de 38 años de edad, ambos con lesiones por proyectil de arma de fuego.

Según las autoridades, los agresores amagaron a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias. Al oponerse, los hombres recibieron los disparos y los delincuentes huyeron del lugar.

Tras el ataque, las víctimas se trasladaron por sus propios medios al sanatorio para recibir atención médica. La Policía de Investigación ya se encuentra recabando información sobre los responsables del hecho.  

