Dos extranjeros murieron por las intensas lluvias registradas en Jalisco; suman 10 personas muertas y una más desaparecida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:59:57
Guadalajara, Jalisco, a 19 de agosto de 2025.- Protección Civil Jalisco confirmó al menos 10 fallecimientos y una persona desaparecida tras las intensas lluvias que se han registrado en el estado, esto luego de que el día de ayer se localizara el cuerpo de un menor de 9 años, el cual al intentar cruzar un río junto a su madre, ambos de nacionalidad estadounidense, fue arrastrado por un río mientras una tormenta caía. 

Testigos de la tragedia indican que, los extranjeros, los cuales se encontraban de visita en el municipio de los Altos de Jalisco, por lo cual, el sábado se encontraban dando un paseo en un vehículo “Razer”, conducido por un guía, en el viaje, tenían que pasar por el río Chilajero, y fue ahí, cuando la creciente los arrastró y solo el conductor logró mantenerse a salvo. 

Protección Civil informó que el pasado domingo, la madre del menor, de 44 años de edad, fue localiza a unos 5 kilómetros de distancia de donde fue arrastrada por la corriente, y al día siguiente, el día lunes por la tarde, fue localizado el menor, su hijo de 9 años de edad. 

Autoridades oficiales indicaron que la persona que continua desaparecida identificada como Vanessa Elizabeth Espino Estrada, fue arrastrada durante una intensa lluvia junto con su motocicleta, hace un mes, en la colonia La Martinica.

