Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:26:51

Celaya, Guanajuato, 21 de agosto del 2025.- Actualmente, dos elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción, informó el titular de la dependencia, Martín Filiberto García Medina.

“Tenemos dos casos en Asuntos Internos; ellos nos solicitan documentación y todo lo que requieran se entrega para que se esclarezca la situación”, explicó el director, quien añadió que mientras tanto los agentes continúan laborando, aunque con funciones limitadas. “Ya no levantan infracciones, únicamente apoyan en tareas de escolta o abanderamiento”, precisó.

García Medina recordó que en caso de que se comprueben responsabilidades, los procesos se turnan al Consejo de Honor y Justicia, órgano que define las sanciones según la gravedad del hecho. “Puede llegar hasta la suspensión definitiva del cargo”, subrayó.

El funcionario detalló que en lo que va de la administración suman seis casos detectados: cuatro ya fueron dados de baja, dos resultaron sin pruebas en su contra y los actuales permanecen bajo investigación.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a presentar denuncias formales: “Que hagan su reporte, no habrá represalias. Los reportes nos llegan directo y se investigan. Lo importante es no fomentar la corrupción y no dejarse sorprender”, puntualizó.