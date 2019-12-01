Dos criminales abatidos, presunta causa de bloqueos carreteros en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:03:14
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.– Dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un operativo de seguridad realizado en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Tras el enfrentamiento, se registraron actos vandálicos en distintos puntos del estado, entre ellos la quema de vehículos, de acuerdo con el encargado de la política interna.

El funcionario señaló que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil se desplegaron de inmediato para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, destacó que las autoridades mantienen presencia operativa en todo Michoacán para prevenir nuevos incidentes y reafirmó que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con la Federación para preservar el orden y la tranquilidad.

