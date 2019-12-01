Doble homicidio en la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 23:43:58

Morelia, Mich., a 13 de marzo de 2026.- La tranquilidad de la noche en la carretera Morelia – Pátzcuaro se vio violentamente interrumpida este viernes, cuando habitantes de la zona descubrieron los cuerpos sin vida de dos hombres con impactos de arma de fuego sobre una brecha a la altura de la comunidad La Estancia.

Según los primeros reportes, los testigos que transitaban cerca de una estación de servicio alertaron de inmediato al número de emergencias 911 al percatarse de las víctimas tiradas en el lugar. Elementos de la Policía de Morelia arribaron al sitio y confirmaron el hallazgo, acordonando la zona para resguardar la evidencia.

Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía del estado realizaron las diligencias correspondientes, localizando tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Uno de los fallecidos vestía sudadera azul con la leyenda “Seguridad Privada”, pantalón de mezclilla y tenis negros marca Puma; era de tez morena y complexión mediana, con un impacto de bala en el rostro. La segunda víctima portaba camisa negra, pantalón de mezclilla negro y tenis negros; de aproximadamente 1.80 metros de estatura, tez blanca y complexión robusta, recibió un disparo en la cabeza.

A unos 50 metros de los cuerpos, las autoridades encontraron una motocicleta Italika, color rojo con negro, sin placas de circulación, cuyo vínculo con las víctimas o los agresores aún se investiga.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su identificación, mientras que el móvil del doble homicidio permanece desconocido.

Las investigaciones continúan, en busca de esclarecer quiénes y por qué cometieron este crimen que ha encendido la alarma en la región.