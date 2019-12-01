Disparos despiertan a vecinos en Cortazar; hombre es ultimado en su domicilio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 14:06:21

Cortazar, Guanajuato, a 17 de septiembre 2025.- Los estruendos de varios disparos despertaron a los vecinos de la calle David Alfaro Siqueiros, en la colonia Carrillo Puerto, durante la madrugada de este martes. Un hombre fue atacado a balazos dentro de su vivienda y, aunque alcanzó a ser trasladado con vida a recibir atención médica, falleció minutos después.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando sujetos armados irrumpieron en el domicilio de la víctima y abrieron fuego mientras éste dormía. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar.

Alarmados, los vecinos dieron aviso al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de los tres órdenes de gobierno y paramédicos de la Cruz Roja. La víctima aún presentaba signos vitales al ser localizada y fue llevada de urgencia a un hospital, donde más tarde se confirmó su deceso.

La Fiscalía General del Estado acudió al lugar para iniciar las investigaciones y procesar la escena del crimen. El cuerpo fue levantado por peritos del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de no identificado.