Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua

Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 08:36:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Parral, Chihuahua, 16 de noviembre del 2025.- Un ataque armado ocurrido durante la celebración de unas carreras de caballos en los carriles Santa Teresa, en el municipio de Parral, Chihuahua, dejó al menos seis personas fallecidas y once más heridas.

La agresión se registró la tarde del sábado, cuando cientos de asistentes se encontraban reunidos para presenciar las competencias.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego de manera directa contra participantes y espectadores. La balacera provocó pánico entre los presentes, quienes intentaron resguardarse mientras continuaban las detonaciones.

Paramédicos y cuerpos de emergencia realizaron el traslado de las víctimas a hospitales cercanos, donde varios permanecen bajo atención médica.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables del ataque y abrir una carpeta de investigación; hasta el momento no se ha confirmado el móvil de la agresión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán
Atropellan a hombre en carretera La Piedad-Numarán; conductor se dió a la fuga
Tras una riña, ultiman a hombre con arma blanca en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua
Marcha de la generación Z, entre represión, conflictos y consignas para existir justicia; legado de Carlos Manzo no fue olvidado
Muere joven en Zamora tras ser víctima de un ataque armado
Comentarios