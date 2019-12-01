Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 08:36:03

Parral, Chihuahua, 16 de noviembre del 2025.- Un ataque armado ocurrido durante la celebración de unas carreras de caballos en los carriles Santa Teresa, en el municipio de Parral, Chihuahua, dejó al menos seis personas fallecidas y once más heridas.

La agresión se registró la tarde del sábado, cuando cientos de asistentes se encontraban reunidos para presenciar las competencias.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego de manera directa contra participantes y espectadores. La balacera provocó pánico entre los presentes, quienes intentaron resguardarse mientras continuaban las detonaciones.

Paramédicos y cuerpos de emergencia realizaron el traslado de las víctimas a hospitales cercanos, donde varios permanecen bajo atención médica.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables del ataque y abrir una carpeta de investigación; hasta el momento no se ha confirmado el móvil de la agresión.