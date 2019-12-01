Chile celebra elecciones presidenciales este domingo; votar es obligatorio por primera vez en su historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 09:56:47

Santiago de Chile, Chile, 16 de noviembre del 2025.- Chile celebra este domingo sus elecciones presidenciales y parlamentarios, en una jornada marcada por la participación obligatoria y la presencia de ocho candidatos en la contienda.

Entre los aspirantes destacan la comunista Jeannette Jara, el derechista José Antonio Kast y Johannes Kaiser, representante de la extrema derecha, quienes encabezan las preferencias.

En el bloque de derecha compiten Kast, del Partido Republicano, y Kaiser, del Partido Nacional Libertario, mientras que la derecha tradicional está representada por Evelyn Matthei, exministra y figura de la Unión Demócrata Independiente.

En la izquierda, Jara lidera una coalición progresista sin rivales en su ideología política.

También participan Franco Parisi, del Partido de la Gente; Eduardo Artés, del Partido Comunista Chileno; y los candidatos independientes Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, quienes llegan con menor fuerza en las encuestas. Se espera que cerca de 15 millones de chilenos acudan a votar debido a la obligatoriedad del sufragio.

El gobierno chileno recordó que quienes no emitan su voto enfrentarán una multa de entre 0.5 y 1.5 Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale a entre 34 mil 633 y 103 mil 898 pesos chilenos. Esta será la primera elección presidencial y legislativa en la que el voto es un deber ineludible para la ciudadanía.