Atropellan a hombre en carretera La Piedad-Numarán; conductor se dió a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 09:48:20
La Piedad, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.– Un hombre resultó gravemente lesionado después de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cuando intentaba cruzar la carretera en el tramo La Piedad–Numarán.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, luego de que automovilistas alertaran a los servicios de emergencia sobre una persona tirada en la cuneta.

Según los primeros reportes, el conductor responsable circulaba a alta velocidad y no se detuvo tras arrollar a la víctima, dejándola abandonada en el lugar.

Paramédicos y elementos de la Policía Municipal acudieron a la zona y encontraron herido a Antonio T., de 33 años de edad

Los socorristas lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de La Piedad, donde recibe atención por las diversas lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo mientras se reporta delicado en su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para identificar al conductor involucrado y establecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.

