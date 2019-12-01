A tiros ultiman a joven de 21 años en calles de Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 10:58:02

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– Un joven de 21 años fue privado de la vida a balazos en la colonia Los Sabinos, luego de ser atacado por sujetos desconocidos que lograron huir del lugar en el municipio de Jacona, Michoacán.

El crimen ocurrió la noche del sábado en la calle Los Sabinos, esquina con Periván, donde Luis Alfredo Martínez se encontraba y fue sorprendido por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Vecinos de la zona, alarmados por las detonaciones, salieron de sus viviendas y encontraron al joven tendido en la vía pública.

De inmediato alertaron a las autoridades, por lo que al sitio acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Jacona.

Al revisar los signos vitales, los socorristas confirmaron que la víctima ya había fallecido a causa de un disparo en la cabeza.

La zona fue acordonada por los agentes, quienes localizaron además tres casquillos percutidos, mismos que fueron asegurados como parte de los indicios para la investigación.