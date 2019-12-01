Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán

Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 10:29:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.–Autoridades identificaron a los dos hombres que murieron tras derrapar en una motocicleta en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán; las víctimas fueron reconocidas como José Guillermo C., de 29 años, y Carlos G., de 30 años.

El accidente ocurrió la tarde de ayer, cuando vecinos de la Avenida Molcajete reportaron al número de emergencias que una motocicleta había derrapado, dejando a dos personas gravemente heridas sobre la cinta asfáltica. Paramédicos y policías municipales acudieron al lugar y confirmaron que ambos hombres habían fallecido debido a las fuertes lesiones, principalmente en la cabeza.

La zona fue acordonada mientras personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado realizaba las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para ser entregados a sus familiares.

Las autoridades continuarán investigando las causas del derrape para determinar con precisión cómo ocurrió el fatal accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán
Atropellan a hombre en carretera La Piedad-Numarán; conductor se dió a la fuga
Tras una riña, ultiman a hombre con arma blanca en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua
Marcha de la generación Z, entre represión, conflictos y consignas para existir justicia; legado de Carlos Manzo no fue olvidado
Muere joven en Zamora tras ser víctima de un ataque armado
Comentarios