Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán

Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 10:06:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gabriel Zamora, Mich., a 16 de noviembre de 2025.- Autoridades federales detuvieron a un hombre de 51 años acusado de homicidio, durante un operativo efectuado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que mantiene presencia permanente en los principales accesos carreteros del estado.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR)y Guardia Nacional (GN) participaron en la intervención, la cual se llevó a cabo en un punto de inspección instalado sobre la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210, en la caseta de cobro Santa Casilda.

Durante las labores de vigilancia, los agentes detectaron un vehículo rojo con placas del estado de Jalisco y solicitaron al conductor detenerse para una revisión de rutina. Tras comprobar su identidad, las autoridades confirmaron que contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de homicidio, por lo que procedieron a su aseguramiento.

El hombre fue informado de sus derechos y trasladado de inmediato ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad reiteraron que continuarán los operativos conjuntos en la entidad para impedir el libre tránsito de personas vinculadas a delitos graves y robustecer la estrategia de seguridad en Michoacán.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán
Atropellan a hombre en carretera La Piedad-Numarán; conductor se dió a la fuga
Tras una riña, ultiman a hombre con arma blanca en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Identifican a hombres que perdieron la vida tras derrapar en su motocicleta en Morelia, Michoacán
Disfrutaban de carreras de caballos cuando fueron privados de la vida; ataque armado deja 6 muertos y 11 heridos en Chihuahua
Marcha de la generación Z, entre represión, conflictos y consignas para existir justicia; legado de Carlos Manzo no fue olvidado
Muere joven en Zamora tras ser víctima de un ataque armado
Comentarios