Durante operativo federal reaprehenden a hombre acusado de homicidio en Michoacán

Gabriel Zamora, Mich., a 16 de noviembre de 2025.- Autoridades federales detuvieron a un hombre de 51 años acusado de homicidio, durante un operativo efectuado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que mantiene presencia permanente en los principales accesos carreteros del estado.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR)y Guardia Nacional (GN) participaron en la intervención, la cual se llevó a cabo en un punto de inspección instalado sobre la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210, en la caseta de cobro Santa Casilda.

Durante las labores de vigilancia, los agentes detectaron un vehículo rojo con placas del estado de Jalisco y solicitaron al conductor detenerse para una revisión de rutina. Tras comprobar su identidad, las autoridades confirmaron que contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de homicidio, por lo que procedieron a su aseguramiento.

El hombre fue informado de sus derechos y trasladado de inmediato ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad reiteraron que continuarán los operativos conjuntos en la entidad para impedir el libre tránsito de personas vinculadas a delitos graves y robustecer la estrategia de seguridad en Michoacán.