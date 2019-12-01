Gobierno de Morelia invita a aprovechar descuentos del Buen Fin 2025 durante este puente oficial

Gobierno de Morelia invita a aprovechar descuentos del Buen Fin 2025 durante este puente oficial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 10:50:42
Morelia, Michoacán; 16 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y empresas morelianas, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a aprovechar el puente oficial del 15 al 17 de noviembre para ponerse al día en sus contribuciones, con los descuentos que ofrece en su programa "Dale un buen fin a las multas y recargos".

Como parte de esta promoción, el Ayuntamiento de Morelia aplicará condonaciones del 50% al 100% en recargos, así como el 100% en multas generadas durante el Ejercicio Fiscal 2025 y anteriores por falta de pago oportuno.

Durante este fin de semana largo, las y los morelianos podrán acudir a cualquiera de los módulos que permanecerán abiertos para facilitar sus trámites y pagos.

Módulos de Recaudación:

•Centro Administrativo de Morelia (CAM): Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico. Horario: 09:00 a 15:00 horas.

•Juzgados Cívicos: Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico. Horario: 09:00 a 14:00 horas.

•Panteón Municipal: avenida La Paz s/n, colonia Morelos. Horario: 09:00 a 14:00 horas.

•UCOCA – Servis Camelinas: Calzada Ventura Puente #1773, colonia Electricistas, Local #358. Horario: 10:00 a 14:00 horas.

•Clínica Municipal: avenida Juan Mier y Terán #221, colonia Ignacio Allende (salida a Quiroga). Horario: 08:00 a 19:00 horas.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso de brindar facilidades para que todas y todos puedan regularizarse y aprovechar este periodo de beneficios.

Noventa Grados
