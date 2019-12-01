Difunden video de secuestro y balacera en Zinapécuaro, Michoacán; autoridades dijeron que fue un falso reporte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 21:20:30

Zinapécuaro, Mich., a 20 de agosto de 2025.- Luego del tiroteo que durante media hora mantuvo al borde de los nervios a los pobladores de la comunidad Araró y del municipio de Zinapécuaro, el día martes, salió a la luz un video de los hechos que autoridades del estado dijeron que fue un “falso reporte”.

Fue la tarde del 19 de agosto que una fuerte movilización de civiles armados en la citada localidad alertó a los pobladores, registrándose posteriormente un fuerte tiroteo.

La balacera se prolongó por más de media hora, durante la cual los pobladores hicieron múltiples pedidos de ayuda a los números de emergencia, sin obtener respuesta.

Los delincuentes se marcharon del sitio y posteriormente arribó un importante operativo de seguridad. Sin embargo, las autoridades señalaron que todo se trató de un “falso reporte”. “Atendimos un reporte en Araró, Zinapécuaro, sobre presunta presencia de personas armadas; tras la verificación resultó falso”.

Sin embargo, un video reciente confirma lo ocurrido la tarde del martes, dejando en evidencia un secuestro y una fuerte balacera.

Las grabaciones muestran a un grupo de sujetos armados, irrumpiendo en una propiedad, amagando a un presunto trabajador del sitio, quien fue privado de la libertad.

En ese momento llegó otro grupo armado y se desató un enfrentamiento. Entre balas y gritos, los delincuentes intercambiaron tiros por varios minutos, al atardecer.

Hasta el momento no hay una versión oficial de lo ocurrido, desconociéndose también la identidad de la persona secuestrada.