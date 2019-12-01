Dictan sentencia de 50 años de prisión para responsables del secuestro de un agricultor en Uruapan, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de José Manuel M., El Terry, y Luis Felipe B., El Vocho, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en agravio de un agricultor en el municipio de Uruapan.



Sobre el particular se informó que en Juicio Oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 25 de enero de 2020, el agricultor, Carlos Alejandro C., recibió una llamada, en la que lo citaron en la entrada de la localidad de Cheranguerán, esquina con calle Guadalupe; una vez en el sitio, el hombre fue privado de su libertad por hombres armados que lo trasladaron hasta una huerta de aguacate, donde le exigieron una importante cantidad de dinero a cambio de su liberación.

Posteriormente, el 28 de enero y el 3 de febrero, fueron realizados los pagos requeridos, por lo que la víctima fue puesta en libertad.

De los hechos tuvo conocimiento la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que dio inicio con las investigaciones y estableció la posible participación de José Manuel M. y Luis Felipe B., en los hechos, quienes fueron detenidos con base en una orden de aprehensión, y posteriormente vinculados a proceso.

Una vez desahogado el desfile probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó su responsabilidad penal por lo que emitió fallo condenatorio en su contra y los sentencio a 50 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.