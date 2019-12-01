Dictan condena de 30 años de prisión a Sergio “V”: enfermero que abuso sexualmente de dos adultas mayores en Sonora

Hermosillo, Sonora, a 20 de agosto de 2025.- Un juez federal, sentenció a Sergio”V”, a 30 años de prisión, por el delito de violación sexual equiparada y violación sexual en grado de tentativa, hechos que cometió mientras se desempeñaba como enfermero en una institución de salud pública federal en el estado de Sonora, fue ahí, cuando el individuo abuso de dos adultas mayores.

Fuentes oficiales indican que, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora, fue quien inició las investigaciones en el mes de abril del año 2021, pero la institución prefirió dejar en manos de la FGR el caso, motivo por el cual se inició una carpeta de investigación en forma.

Luego de que las dos adultas mayores afectadas denunciaran que, fueron abusadas sexualmente por un enfermero mientras ellas recibían atención médica en el hospital, por lo tanto, el agente del ministerio Público Federal solicitó y obtuvo de un juez federal girara la orden en contra del hoy sentenciado, la cual fue cumplimentada en la colonia Los Pinos Residencial, por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía Federal Ministerial, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Luego de la FGR aportara las pruebas suficientes para dictar sentencia al individuo, el juez dictó la condena de 30 años de prisión.