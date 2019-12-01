Detienen tras operativo de la FGEQ a tercer presunto implicado del multi homicidio de Los Cantaritos 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 10:30:46

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto 2025.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales, ejecutaron una orden de aprehensión, en contra del tercer implicado en el multi homicidio de Los Cantaritos.

Fue el pasado 09 de Noviembre de 2024, cuando sujetos armados ingresaron al bar Los Cantaritos, ubicado sobre avenida Circunvalación, en la colonia Jardines de Querétaro, en dónde 10 personas perdieron la vida y 10 más resultaron lesionadas.

Tras la agresión, se realizaron diversas acciones, que culminaron con la detención de dos de los presuntos responsables del asesinato de 10 personas.

Esta mañana, en la colonia Santa Mónica, se realizó una importante movilización, para ejecutar la detención del tercer implicado, mismo que al ser asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad en donde se determinará su situación jurídica.